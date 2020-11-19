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В Китае пять образцов вакцины от коронавируса проходят третью фазу исследований

Китай, Четверг 19 ноября 2020 20:33
В Китае пять образцов вакцины от коронавируса проходят третью фазу исследований
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Китае проходят испытания пять образцов вакцины от коронавируса. Все они находятся на третьей фазе исследований.

Об этом заявили представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Он отметил, что кандидаты на вакцину разработаны с разными технологическими подходами.

"В Китае есть пять вакцин от коронавируса. Сейчас они проходят третью фазу клинических испытаний в различных странах, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Пакистан и Перу", - сказал Лицзянь.

Сегодня стало известно, что Министерство здравоохранения ведет переговоры с шестью мировыми компаниями по поставке вакцины от коронавируса в Украину. Минздрав ищет дополнительные источники получения вакцины.

Также сообщалось, что результаты массового тестирования возможной вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca и Оксфордского университета должны быть известны к Рождеству. Пока же препарат показывает способность построить иммунитет у пациентов старше 70 лет.

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