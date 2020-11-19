У Китаї п'ять зразків вакцини від коронавірусу проходять третю фазу досліджень

Фото: вакцина (РБК-Україна)

У Китаї проходять випробування п'ять зразків вакцини від коронавірусу. Всі вони перебувають на третій фазі досліджень.

Про це заявили представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Лицзянь.

Він зазначив, що кандидати на вакцину розроблені з різними технологічними підходами.

"У Китаї є п'ять вакцин від коронавірусу. Зараз вони проходять третю фазу клінічних випробувань в різних країнах, серед яких Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія, Пакистан і Перу", - сказав Лицзянь.

Сьогодні стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я веде переговори з шістьма світовими компаніями з постачання вакцини від коронавіруса в Україну. МОЗ шукає додаткові джерела отримання вакцини.

Також повідомлялося, що результати масового тестування можливої вакцини від коронавіруса розробки AstraZeneca і Оксфордського університету повинні бути відомі до Різдва. Поки ж препарат показує здатність побудувати імунітет у пацієнтів старше 70 років.