В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки ощущались на территории уезда Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай).
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Синьхуа.
Согласно данным Китайского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км, эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 37,87 градуса северной широты и 77,96 градуса восточной долготы.
Информации о пострадавших или разрушениях в Хотане, где проживает более 2,5 млн человек, не поступало.