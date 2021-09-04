У Китаї стався землетрус магнітудою 5,1. Поштовхи відчувалися на території повіту Пішань Синьцзян-Уйгурського автономного району (Північно-Західний Китай).
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Сіньхуа.
Згідно з даними Китайського сейсмологічного центру, осередок землетрусу залягав на глибині 7 км, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в точці з координатами 37,87 градуса північної широти і 77,96 градуса східної довготи.
Інформації про постраждалих або руйнування в Хотані, де проживає понад 2,5 млн чоловік, не надходило.