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У Китаї стався землетрус магнітудою 5,1

Автор: Анна Полисученко

У Китаї стався землетрус магнітудою 5,1. Поштовхи відчувалися на території повіту Пішань Синьцзян-Уйгурського автономного району (Північно-Західний Китай).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Сіньхуа.

Згідно з даними Китайського сейсмологічного центру, осередок землетрусу залягав на глибині 7 км, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в точці з координатами 37,87 градуса північної широти і 77,96 градуса східної довготи.

Інформації про постраждалих або руйнування в Хотані, де проживає понад 2,5 млн чоловік, не надходило.

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Землетрус