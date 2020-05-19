В Китае произошло сильное землетрясение, есть жертвы

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0. Четыре человека погибли в результате подземных толчков и еще 23 получили травмы.

Об этом сообщает The Japan Times.

Как сообщается, землетрясение произошло в понедельник вечером в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек. Эпицентр сейсмологи зафиксировали на глубине 8 километров.

Как отмечается, после землетрясения власти организовали спасательные работы. В частности, спасатели начали эвакуировать граждан, которые находились в поврежденных зданиях. Количество эвакуированных пока не сообщается.

Напомним, вчера сообщалось, что у восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение. Сами же толчки сейсмологи зафиксировали в акватории Тихого океана в 121 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.

Вместе с тем, РБК-Украина сообщало, что в американском штате Невада на западе страны произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение силой 6,4 балла произошло в 57 км на северо-западе от Тонопи в штате Невада.