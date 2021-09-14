В Китае планируют создать "цивилизованный интернет"

Власти Китая опубликовали "Замечания об усилении построения цивилизованного интернет-пространства". В документе указано, что в стране усилят продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Китая.
Для достижения целей Китай планируют усилить роль веб-сайтов, страниц в социальных сетях, приложений, продвигающих государственную идеологию.
Власти Китая призвали ведомства во всех регионах страны последовательно реализовывать на практике положения, изложенные в документе. По мнению китайских лидеров, с помощью новых мер онлайн-пространство станет более культурным и нравственным.