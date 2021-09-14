UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Китае планируют создать "цивилизованный интернет"

Автор: Тиберий Юрик

Власти Китая опубликовали "Замечания об усилении построения цивилизованного интернет-пространства". В документе указано, что в стране усилят продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Китая.

Цели "цивилизованного интернета"

  • дальнейшее укрепление руководящей позиции идеологии марксизма в интернет-пространстве;
  • консолидация идеологических основ о сплоченности партии и народа;
  • укоренение в сознании людей базовых социалистических ценностей.

Для достижения целей Китай планируют усилить роль веб-сайтов, страниц в социальных сетях, приложений, продвигающих государственную идеологию.

Власти Китая призвали ведомства во всех регионах страны последовательно реализовывать на практике положения, изложенные в документе. По мнению китайских лидеров, с помощью новых мер онлайн-пространство станет более культурным и нравственным.

Напомним, что в Китае ввели новые ограничения для детей на время, которое они могут проводить за видеоиграми.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайИнтернет