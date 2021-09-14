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У Китаї планують створити "цивілізований інтернет"

Автор: Тіберій Юрик

Влада Китаю опублікувала "Зауваження про посилення побудови цивілізованого інтернет-простору". У документі зазначено, що в країні посилять просування соціалістичних цінностей в інтернет-просторі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Китаю.

Цілі "цивілізованого Інтернету"

  • подальше зміцнення керівної позиції ідеології марксизму в інтернет-просторі;
  • консолідація ідеологічних засад про згуртованість партії і народу;
  • укорінення у свідомості людей базових соціалістичних цінностей.

Для досягнення цілей Китай планують посилити роль веб-сайтів, сторінок в соціальних мережах, додатків, що просувають державну ідеологію.

Влада Китаю закликала відомства у всіх регіонах країни послідовно реалізовувати на практиці положення, викладені в документі. На думку китайських лідерів, за допомогою нових заходів онлайн-простір стане більш культурним і моральним.

Нагадаємо, що у Китаї ввели нові обмеження для дітей на час, який вони можуть проводити за відеоіграми.

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