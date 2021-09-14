У Китаї планують створити "цивілізований інтернет"

Влада Китаю опублікувала "Зауваження про посилення побудови цивілізованого інтернет-простору". У документі зазначено, що в країні посилять просування соціалістичних цінностей в інтернет-просторі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Китаю.
Для досягнення цілей Китай планують посилити роль веб-сайтів, сторінок в соціальних мережах, додатків, що просувають державну ідеологію.
Влада Китаю закликала відомства у всіх регіонах країни послідовно реалізовувати на практиці положення, викладені в документі. На думку китайських лідерів, за допомогою нових заходів онлайн-простір стане більш культурним і моральним.