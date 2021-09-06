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В Китае пикап упал с обрыва: 12 человек погибли

Автор: Тиберий Юрик

В китайской провинции Аньхой (восточная часть Китая) со скалы упал пикап с 14 пассажирами. В результате аварии погибли 12 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на China Daily.

Отмечается, что в результате аварии 11 пассажиров погибли до прибытия спасателей. Еще один человек умер в больнице поселка Лунвань.

По данным издания, большинство погибших были рабочими на местной чайной ферме.

На место аварии прибыла группа служб экстренного реагирования и органов общественной безопасности во главе с заместителем губернатора.

Губернатор провинции призвалл соответствующие органы позаботиться о раненых и расследовать причину ДТП.

Напомним, что в Перу рейсовый автобус с пассажирами рухнул в пропасть. В результате аварии погибли не менее 17 человек.

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