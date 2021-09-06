В Китае пикап упал с обрыва: 12 человек погибли

Отмечается, что в результате аварии 11 пассажиров погибли до прибытия спасателей. Еще один человек умер в больнице поселка Лунвань.

По данным издания, большинство погибших были рабочими на местной чайной ферме.

На место аварии прибыла группа служб экстренного реагирования и органов общественной безопасности во главе с заместителем губернатора.

Губернатор провинции призвалл соответствующие органы позаботиться о раненых и расследовать причину ДТП.