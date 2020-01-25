В Китае объявили наивысший уровень ЧС в регионах с населением в 1,2 млрд

В Китае по состоянию на сейчас объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, правительства городов и провинций на протяжении суток одно за другим выпускали объявления, что принято "решение ввести "I" (наивысший, - ред.) уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья".

Указано, что такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения. Он предусматривает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

Так, провинция Хубэй, где находится очаг вируса - город Ухань, первой объявила наивысший уровень реагирования. Затем об аналогичной мере объявили города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

В частности, по состоянию на субботу к ним присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гуанси-Чжуанский автономный район, с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Напомним, число погибших от вируса в Китае возросло до 41, более 1000 инфицированных. В частности, все 15 смертей, о которых ранее сообщала комиссия, произошли в Ухане, столице провинции и эпицентре вспышки.

Как писало РБК-Украина, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.

Добавим также, ранее сообщалось, что в КНР закрыли три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.