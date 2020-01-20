В Китае из-за неизвестного вируса умерли трое человек

Китайские власти сообщили о 139 новых заболевших неизвестной болезнью легких, вызванной новым типом коронавируса. В результате умерли уже трое, сообщает BBC China.

Число новых инфицированных увеличилось за два дня, новые случаи были выявлены в городах Ухань, Пекин и Шэньчжэнь. Общее количество подтвержденных случаев в настоящее время превышает 200.

Новый штамм коронавируса впервые появился в Ухане в декабре и уже распространился за границу - зафиксированы два случая в Таиланде и один в Японии.

Как сообщается на сайте муниципального комитета по делам здравоохранения, в больницах остаются 170 пациентов, из 35 из которых находятся в тяжелом состоянии и девять - в критическом. Однако 25 заболевших вылечили.

Напомним, РБК-Украина писало ранее, что в Украине активизировалась вирусная пневмония. Болезнь развивается очень стремительно и приводит к фатальным последствиям. В Тернополе переполненные больницы, трое пациентов умерли.