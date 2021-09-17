В Китае назвали актом ядерного распространения получение субмарин Австралией

Фото: Китай отреагировал на оборонное соглашение США и Австралии (Getty Images)

Помощь США в получении Австралией атомных субмарин - акт ядерного распространения, заявил постпред КНР в Вене. По его словам, это противоречит цели Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Age.