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В Китае назвали актом ядерного распространения получение субмарин Австралией

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Пятница 17 сентября 2021 00:01
В Китае назвали актом ядерного распространения получение субмарин Австралией Фото: Китай отреагировал на оборонное соглашение США и Австралии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Помощь США в получении Австралией атомных субмарин - акт ядерного распространения, заявил постпред КНР в Вене. По его словам, это противоречит цели Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Age.

Также постпред заявил, что передача Австралии технологии негативно отразится на решении ядерных досье Корейского полуострова и Ирана.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что новое партнерство США с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против Китая, Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США, Австралия и Британия договорились о партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как писало Politico, США дадут Британии и Австралии передовые технологии, чтобы бороться с Китаем.

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