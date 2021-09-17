У Китаї назвали актом ядерного поширення отримання субмарин Австралією

Фото: Китай відреагував на оборонну угоду США та Австралії (Getty Images)

Допомога США в отриманні Австралією атомних субмарин - акт ядерного поширення, заявив постпред КНР у Відні. За його словами, це суперечить меті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Age.