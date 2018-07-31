В Китае наказаны 37 тыс. чиновников за материальные злоупотребления

Компартия Китая за материальные злоупотребления наказала 37 тыс. чиновников

Коммунистическая партия Китая наказала 37 тыс. чиновников за нарушение так называемого "кодекса бережливости". Об этом сообщает британское издательство The Gurdian.

Наиболее распространенными правонарушениями были предоставления несанкционированных бонусов, обмен подарками, и использование служебного транспорта для собственных нужд.

The Gurdian напоминает, что "кодекс бережливости" был принят с приходом к власти нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина в 2012 году. Он направлен на борьбу с коррупцией и состоит из 8 пунктов. По данным китайского антикоррупционного агентства, более 1,5 млн. чиновников были привлечены к ответственности за коррупцию начиная с 2012 года, включая и членов политбюро Компартии.

Напомним, ранее Китай предложил Британии начать переговоры об торговую сделку после Brexit. Об этом на брифинге в Пекине заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант. В частности он заявил, что Китай предложил переговоры по соглашению о свободной торговле после Brexit.