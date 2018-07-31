В Китаї покарано 37 тис. чиновників через матеріальні зловживання

Компартія Китаю через матеріальні зловживання покарала 37 тис. чиновників

Комуністична партія Китаю покарала 37 тис. чиновників за порушення так званого "кодексу ощадливості". Про це повідомляє британське видавництво The Gurdian.

Найбільш поширеними правопорушеннями були надання несанкціонованих бонусів, обмін подарунками, та використання службового транспорту для власних потреб.

The Gurdian нагадує, що "кодекс ощадливості" був прийнятий з приходом до влади теперішнього лідера Китаю Сі Цзіньпіна в 2012 році. Він спрямований на боротьбу з корупцією та складається з 8 пунктів. За даними китайського антикорупційного агентства, більше 1,5 млн. чиновників були притягнені до відповідальності за корупцію починаючи з 2012 року, включаючи і членів політбюро Компартії.

Нагадаємо, раніше Китай запропонував Британії почати переговори про торговельну угоду після Brexit. Про це на брифінгу в Пекіні заявив британський міністр закордонних справ Джеремі Хант. Зокрема він заявив, що Китай запропонував переговори щодо угоди про вільну торгівлю після Brexit.