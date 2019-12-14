ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае начали уничтожать доказательства репрессивной политики в отношении мусульман

Новости » Политика     14.12.2019 - 19:11
В Китае начали уничтожать доказательства репрессивной политики в отношении мусульман
Фото: протест уйгуров в Китае (Getty Images)

Чиновники также усиливают контроль над информацией

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного региона Китае, в котором располагаются так называемые "лагеря перевоспитания" для мусульманского населения, уничтожает данные и документы, связанные с репрессивной политикой в отношении мусульман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Кроме уничтожения документов, члены правительства Синьцзян-Уйгурского региона также усиливают контроль над информацией и длительное время консультируются с руководством Коммунистической партии Китая в Урумчи, столице Синьцзяна.

Такие действия властей начались после публикации доказательств о репрессивной политики властей Китая против мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района - уйгуров. В них сообщаются источники программы Китая с принудительной ассимиляции уйгуров и ее постепенное усиление. Материалы описывают условия обустройства так называемых "лагерей перевоспитания" для мусульман.

Официальная позиция Китая - эти лагеря предоставляют добровольную профессиональную переподготовку и противодействуют терроризма и экстремизма в Синьцзяне. Посольство Китая в Великіобританії отрицало наличие описанных в обнародованных документах репрессивных практик.

Напомним, Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций к санкционного списка за нарушение прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Кроме того, в Пентагоне обвинили Китай в использовании концентрационных лагерей для представителей мусульманского меньшинства страны - уйгуров. Отмечается, что в Китае места для содержания задержанных называют "образовательными центрами", целью которых, по словам Пекина, является борьба с исламским экстремизмом.

Резников: "нормандская четверка" не подписывала никаких документов США и Китай согласовали первую часть торговой сделки, - Белый дом
Новости Украины Китайдокументымусульмане
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь