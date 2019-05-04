Китай использует концлагеря, - Пентагон

Фото: протест уйгуров в Китае (Getty Images)

Китай использует концлагеря для уйгуров

В Пентагоне обвинили Китай в использовании концентрационных лагерей для представителей мусульманского меньшинства страны - уйгуров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Рэндалла Шривера, который отвечает за азиатское направление в Министерстве обороны США, Пекин уже отправил в концлагеря несколько миллионов своих граждан.

"Коммунистическая партия Китая использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря. Количество заключенных приближается к 3 миллионам", - заявил Шривер.

Отмечается, что в Китае места для содержания задержанных называют "образовательными центрами", целью которых, по словам Пекина, является борьба с исламским экстремизмом.

Напомним, ранее Министерство обороны США обнародовало доклад о военной угрозе Китая в Арктике. В Пентагоне уверены, что Китайская народная республика, которая стремится приобрести статус "почти арктической государства", намерена использовать Северный морской путь, в том числе в военных целях.

Как писало РБК-Украина, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Ли признал свою вину в обвинениях по сговору с целью передачи секретной информации Китаю. В ЦРУ предполагают, что Ли несет ответственность за раскрытие агентурной сети ЦРУ в Китае, из-за чего некоторые сотрудничающие с управлением люди были убиты.