В Китае мужчина напал с ножом на школьников: пострадали 40 человек

Сегодня, 4 июня, на юге Китая мужчина напал с ножом на школьников и учителей. В результате инцидента пострадали более 40 человек, из которых несколько человек крайне тяжелом состоянии.

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Как сообщается, 50-летний охранник школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе напал на сотрудников заведения. Мотивы его поступка неизвестны, однако в результате преступления пострадали не менее 40 человек, среди которых есть и дети. Кроме того, было ранено и заместителя директора школы.

На место происшествия прибыла полиция, которая задержала нападавшего. Также все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Трое человек сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ученик.

Напомним, в городе Бадене (Австрия) мужчина напал с ножом на пятерых человек в разных районах города.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом.