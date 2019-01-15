В Китае мужчина напал с ножом на прохожих, есть жертвы

Фото: китайская полиция (cityofbeijing.gov.cn)

Ранения получили по крайней мере 20 человек, один пострадавший скончался в больнице

В Китае в городе Фучжоу вечером 14 января мужчина напал с ножом на прохожих, в результате чего один человек погиб, 19 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sina.

Нападение произошло 14 января в 21:00 по местному времени (15:00 по Киеву), мужчина напал на людей на улице, после чего прыгнул в реку.

Вначале сообщалось о 20 раненых, но позже один из пострадавших скончался в больнице.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой конфликт.

В нападении подозревают 48-летнего местного жителя.

Напомним, 12 января в китайской провинции Шэньси обрушилась угольная шахта в то время, когда под землей находились 87 человек.

Вначале местные власти сообщили о 19 погибших из-за обвала на шахте компании Baiji Mining, спасатели эвакуировали в безопасное место 66 шахтеров и продолжили поиски еще двух пропавших работников шахты, которые, как стало известно позже, также погибли.