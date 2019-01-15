У Китаї чоловік напав з ножем на перехожих, є жертви

Фото: китайська поліція (cityofbeijing.gov.cn)

Поранення отримали щонайменше 20 осіб, один постраждалий помер у лікарні

У Китаї у місті Фучжоу ввечері 14 січня чоловік напав з ножем на перехожих, в результаті чого одна людина загинула, 19 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sina.

Напад стався 14 січня о 21:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом), чоловік напав на людей на вулиці, після чого стрибнув у річку.

Спершу повідомлялося про 20 поранених, але пізніше один із постраждалих помер у лікарні.

За попередніми даними, причиною інциденту став побутовий конфлікт.

У нападі підозрюють 48-річного місцевого жителя.

Нагадаємо, 12 січня в китайській провінції Шеньсі обрушилася вугільна шахта в той час, коли під землею перебувало 87 осіб.

Спочатку місцева влада повідомила про 19 загиблих через обвал на шахті компанії Baiji Mining, рятувальники евакуювали в безпечне місце 66 шахтарів і продовжили пошуки ще двох зниклих працівників шахти, які, як стало відомо пізніше, також загинули.