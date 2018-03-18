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Інтерв'ю

У Китаї Лі Кецяна переобрали главою Держради КНР

НовиниПолітика    18.03.2018 - 22:33
Фото: Лі Кецян (english.gov.cn)
Фото: Лі Кецян (english.gov.cn)

Цей чиновник обіймає посаду глави Держради КНР із 2013 року

Главу Державної ради Китаю Лі Кецяна переобрано на новий термін. Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Зазначено, що він був затверджений на шостому пленарному засіданні першої сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) 13-го скликання і виголосив клятву вірності Конституції Китаю.

Наголошується, що Лі Кецян обіймає посаду глави Держради КНР із 2013 року.

Нагадаємо, 17 березня 2018 року головою Китаю було переобрано Сі Цзіньпіна.

Крім того, було схвалено поправки до Конституції країни, згідно з якими йому дозволено керувати державою більше двох термінів. Раніше, 11 березня, поправки були схвалені Всекитайськими зборами народних представників.

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Теги: Китай, КНР, избрание
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