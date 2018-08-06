В Китае испытали гиперзвуковой летательный аппарат для армии

Летательный аппарат Xingkong-2 способен развивать скорость более 7 тысяч километров в час

В Китае успешно завершились испытания первого китайского гиперзвукового летательного аппарата. Об этом сообщает издание Global Times.

Указано, что летательный аппарат Xingkong-2 способен развивать скорость более 7 тысяч километров в час. Во время тестирования аппарат находился в воздухе около 10 минут, за которые он сделал ряд маневров на высоте 30 километров, после чего приземлился в заданной точке.

Разработчики отмечают, что в ходе испытаний аппарат двигался по совершенно непредсказуемой для противника траектории. В будущем устройство планируют использовать в качестве носителя для боеголовок и применять в системах ПРО.

Подчеркивается, что аппарат должен пройти еще ряд испытаний, прежде чем поступит на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, как писало РБК-Украина в мае, в Китае начали ходовые испытания первого полностью построенного силами национальной промышленности авианосца проекта 001А. Авианосец водоизмещением 70 тыс. тонн пока не получил официальное название и известен как корабль проекта 001A.

Он построен по подобию первого китайского авианосца "Ляонин", который был выполнен на базе переработанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг".

В Китае с первого июля официально заработал самый длинный скоростной поезд в мире Fuxing ("Фусинь"). Отметим, что поезд будет развивать скорость до 350 километров в час. Он будет состоять из 16 вагонов, общая длина которых составит 414,26 метра.