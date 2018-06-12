В Китае с июля заработает самый длинный высокоскоростной поезд в мире

Поезд будет развивать скорость до 350 километров в час

В Китае с первого июля официально заработает самый длинный высокоскоростной поезд в мире Fuxing ("Фусин"). Об этом сообщает ресурс CGTN.

Указано, что поезд будет развивать скорость до 350 километров в час. Он будет состоять из 16 вагонов, общая длина которых составит 414,26 метра. Отмечается, что каждый день три новых поезда будут совершать рейсы между Пекином и Шанхаем.

С 1 июля в Китае официально заработает "Фусин" - самый длинный скоростной поезд в мире. Каждый день 3 новых состава... Опубліковано CGTN на русском 9 червня 2018 р.

Напомним, в марте в столице Китая Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда Fuxing. Тогда сообщалось , что расчетная скорость нового поезда составляет 315 км/ч, а его длина вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных поездов. Поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.

Также сообщалось, что поезд полностью разработан в Китае, будет иметь более долгий срок службы и отличаться повышенной надежностью.

Китай в последние десятилетия активно развивает в стране сеть высокоскоростных железных дорог. На сегодня она является самой длинной в мире, около трети всей сети рассчитана на скорость 350 км/ч.