У Китаї випробували гіперзвуковий літальний апарат для армії

Літальний апарат Xingkong-2 здатен розвивати швидкість понад 7 тисяч кілометрів на годину

У Китаї успішно завершилися випробування першого китайського гіперзвукового літального апарату. Про це повідомляє видання Global Times.

Вказано, що літальний апарат Xingkong-2 здатен розвивати швидкість понад сім тисяч кілометрів на годину. Під час тестування апарат знаходився в повітрі близько 10 хвилин, за які він зробив ряд маневрів на висоті 30 кілометрів, після чого приземлився в заданій точці.

Розробники наголошують, що у ході випробувань апарат рухався по абсолютно непередбачуваній для противника траєкторії. У майбутньому пристрій планують використовувати як носій для боєголовок і застосовувати в системах ПРО.

Підкреслюється, що апарат має пройти ще ряд випробувань, перш ніж надійде на озброєння Народно-визвольної армії Китаю.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у травні, у Китаї почали ходові випробування першого повністю побудованого силами національної промисловості авіаносця проекту 001А. Авіаносець водотоннажністю 70 тис. тон поки не отримав офіційну назву і відомий як корабель проекту 001A.

Він побудований за подобою першого китайського авіаносця "Ляонін", який був виконаний на базі переробленого колишнього радянського важкого авіаносного крейсера "Варяг".

У Китаї з першого липня офіційно запрацював найдовший швидкісний поїзд у світі Fuxing ("Фусинь"). Зазначимо, що поїзд буде розвивати швидкість до 350 кілометрів на годину. Він буде складатися з 16 вагонів, загальна довжина яких складе 414,26 метра.