В Китае хотят оставить Украину без Starlink: что придумали ученые

Еще в апреле группа под руководством Рен Юаньчжэня из Пекинского института слежения и телекоммуникаций (входит в состав Сил стратегической поддержки армии Китая), опубликовали в журнале Modern Defense Technology статью о том, что стране необходимо оружие, которое позволит отключить или уничтожить спутники Starlink.

"Группировка Starlink представляет собой децентрализованную систему. Речь идет о борьбе не с отдельными спутниками, а со всей системой. Это требует некоторых малозатратных высокоэффективных мер. Необходимо применить комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы некоторые спутники Starlink потеряли свои функции, а операционная система группировки была разрушена", - цитирует ученых издание.

Чем не устраивает Starlink китайских ученых?

Как написал Рен Юаньчжэнь вместе с коллегами, Интернет Starlink позволит в 100 раз ускорить передачу данных для военных беспилотников и самолетов-невидимок. Кроме того:

спутники SpaceX могут быстро перемещаться по орбите для проведения боевых действий благодаря ионным двигателям;

SpaceX могла запустить некоторые из аппаратов вместе с военным оборудованием.

Что предлагают в Китае?

Авторы исследования призвали модернизировать существующие комплексы Китая для космического наблюдения и оснастить их оптическим оборудованием, которое сможет предоставить сверхчеткие изображения маленьких спутников Starlink. Также предлагается вариант перехвата сигнала с каждого супутника. Таким образом удастся оценить опасность Starlink.

По словам Рена Юаньчжэня, у Китая уже есть возможность уничтожать спутники с помощью ракет, но этот способ приводит к появлению большого количества космического мусора.

В частности, в Китае уже создали лазеры для ослепления космических аппаратов, наноспутники, которые можно запускать для вывода из строя крупных аппаратов, а также инструменты для взлома спутниковой связи.