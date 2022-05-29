В Китае хотят оставить Украину без Starlink: что придумали ученые

Китайские ученые опасаются, что спутниковый Интернет значительно усилит возможности военно-воздушных сил США. Поэтому предлагают разработать средство против спутников проекта Starlink компании SpaceX.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Еще в апреле группа под руководством Рен Юаньчжэня из Пекинского института слежения и телекоммуникаций (входит в состав Сил стратегической поддержки армии Китая), опубликовали в журнале Modern Defense Technology статью о том, что стране необходимо оружие, которое позволит отключить или уничтожить спутники Starlink.
"Группировка Starlink представляет собой децентрализованную систему. Речь идет о борьбе не с отдельными спутниками, а со всей системой. Это требует некоторых малозатратных высокоэффективных мер. Необходимо применить комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы некоторые спутники Starlink потеряли свои функции, а операционная система группировки была разрушена", - цитирует ученых издание.
Чем не устраивает Starlink китайских ученых?
Как написал Рен Юаньчжэнь вместе с коллегами, Интернет Starlink позволит в 100 раз ускорить передачу данных для военных беспилотников и самолетов-невидимок. Кроме того:
Что предлагают в Китае?
Авторы исследования призвали модернизировать существующие комплексы Китая для космического наблюдения и оснастить их оптическим оборудованием, которое сможет предоставить сверхчеткие изображения маленьких спутников Starlink. Также предлагается вариант перехвата сигнала с каждого супутника. Таким образом удастся оценить опасность Starlink.
По словам Рена Юаньчжэня, у Китая уже есть возможность уничтожать спутники с помощью ракет, но этот способ приводит к появлению большого количества космического мусора.
В частности, в Китае уже создали лазеры для ослепления космических аппаратов, наноспутники, которые можно запускать для вывода из строя крупных аппаратов, а также инструменты для взлома спутниковой связи.
Ранее сообщалось, что Starlink откроет свое представительство в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что на период военного положения в Украине сняли ограничения на подключение к интернету от Starlink.
Добавим, что глобальная спутниковая система Starlink продолжает набирать популярность у населения Украины. Ежедневно интернетом от Илона Маска пользуется более 150 тыс. людей.
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