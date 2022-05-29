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В Китае хотят оставить Украину без Starlink: что придумали ученые

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Украина, Воскресенье 29 мая 2022 13:38
В Китае хотят оставить Украину без Starlink: что придумали ученые Фото: Starlink (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Китайские ученые опасаются, что спутниковый Интернет значительно усилит возможности военно-воздушных сил США. Поэтому предлагают разработать средство против спутников проекта Starlink компании SpaceX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Еще в апреле группа под руководством Рен Юаньчжэня из Пекинского института слежения и телекоммуникаций (входит в состав Сил стратегической поддержки армии Китая), опубликовали в журнале Modern Defense Technology статью о том, что стране необходимо оружие, которое позволит отключить или уничтожить спутники Starlink.

"Группировка Starlink представляет собой децентрализованную систему. Речь идет о борьбе не с отдельными спутниками, а со всей системой. Это требует некоторых малозатратных высокоэффективных мер. Необходимо применить комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы некоторые спутники Starlink потеряли свои функции, а операционная система группировки была разрушена", - цитирует ученых издание.

Чем не устраивает Starlink китайских ученых?

Как написал Рен Юаньчжэнь вместе с коллегами, Интернет Starlink позволит в 100 раз ускорить передачу данных для военных беспилотников и самолетов-невидимок. Кроме того:

  • спутники SpaceX могут быстро перемещаться по орбите для проведения боевых действий благодаря ионным двигателям;
  • SpaceX могла запустить некоторые из аппаратов вместе с военным оборудованием.

Что предлагают в Китае?

Авторы исследования призвали модернизировать существующие комплексы Китая для космического наблюдения и оснастить их оптическим оборудованием, которое сможет предоставить сверхчеткие изображения маленьких спутников Starlink. Также предлагается вариант перехвата сигнала с каждого супутника. Таким образом удастся оценить опасность Starlink.

По словам Рена Юаньчжэня, у Китая уже есть возможность уничтожать спутники с помощью ракет, но этот способ приводит к появлению большого количества космического мусора.

В частности, в Китае уже создали лазеры для ослепления космических аппаратов, наноспутники, которые можно запускать для вывода из строя крупных аппаратов, а также инструменты для взлома спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что Starlink откроет свое представительство в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что на период военного положения в Украине сняли ограничения на подключение к интернету от Starlink.

Добавим, что глобальная спутниковая система Starlink продолжает набирать популярность у населения Украины. Ежедневно интернетом от Илона Маска пользуется более 150 тыс. людей.

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