У Китаї хочуть залишити Україну без Starlink: що вигадали вчені

Китайські вчені побоюються, що супутниковий Інтернет значно посилить можливості військово-повітряних сил США. Тому пропонують розробити засіб проти супутників проекту Starlink компанії SpaceX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Ще у квітні група під керівництвом Рен Юаньчженя з Пекінського інституту стеження та телекомунікацій (входить до складу Сил стратегічної підтримки армії Китаю), опублікували в журналі Modern Defense Technology статтю про те, що країні потрібна зброя, яка дозволить відключити або знищити супутники Starlink.

"Угруповання Starlink є децентралізованою системою. Йдеться про боротьбу не з окремими супутниками, а з усією системою. Це вимагає деяких маловитратних високоефективних заходів. Необхідно застосувати комбінацію м'яких і жорстких методів знищення, щоб деякі супутники Starlink втратили свої функції, а операційну систему угруповання було зруйновано", - цитує вчених видання.

Чим не влаштовує Starlink китайських вчених?

Як написав Рен Юаньчжень разом із колегами, Інтернет Starlink дозволить у 100 разів прискорити передачу даних для військових безпілотників та літаків-невидимок. Крім того:

супутники SpaceX можуть швидко переміщатися орбітою щодо бойових дій завдяки іонним двигунам;

SpaceX могла запустити деякі з апаратів разом із військовим обладнанням.

Що пропонують у Китаї?

Автори дослідження закликали модернізувати існуючі комплекси Китаю для космічного спостереження та оснастити їх оптичним обладнанням, яке зможе надати надчіткі зображення маленьких супутників Starlink. Також пропонується варіант перехоплення сигналу кожного спутника. Таким чином, вдасться оцінити небезпеку Starlink.

За словами Рена Юаньчженя, Китай вже має можливість знищувати супутники за допомогою ракет, але цей спосіб призводить до появи великої кількості космічного сміття.

Зокрема, у Китаї вже створили лазери для засліплення космічних апаратів, наносупутники, які можна запускати для виведення з ладу великих апаратів, а також інструменти для злому супутникового зв'язку.