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В Китае число жертв оползня возросло до 36

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 16:42
В Китае число жертв оползня возросло до 36
Иллюстративное фото (GettyImages)

Оползень обрушился на деревню в провинции Гуйчжоу

В провинции Гуйчжоу в Китае в результате оползня, который обрушился на деревню, погибли по меньшей мере 36 человек и еще 15 человек считаются без вести пропавшими. Об этом сообщает Al Jazeera.

Более 20 домов остались под землей. По данным ВВС, среди погибших двое детей и мать с ребенком, но детали пока неизвестны. Правительство выделило 30 млн юаней (4,4 миллиона долларов) на спасательные работы и перемещения жертв.

Отметим, что оползни распространены в сельских и горных районах Китая, особенно после сильных дождей. В настоящее время спасательные и поисковые работы продолжаются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что количество погибших в результате оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 20. В пятницу примерно в 08:00 по местному времени спасатели извлекли из-под завала пять тел, днем ранее - еще два. Ранее сообщалось о 13 погибших и около 30 пропавших без вести. Первое ЧП произошло во вторник в 16:00 по местному времени, второе - в тот же день в 21:20.

Добавим, что в последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек

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