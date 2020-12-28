ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Китае четыре года тюрьмы дали журналистке за репортажи о кризисе в Ухане

Автор: Даша Харченко

В Шанхае суд приговорил к четырем годам тюрьмы журналистку Чжан Чжань, которая делала репортажи о коронавирусе в Ухане. Суд посчитал, что она виновна в провоцировании "споров и неприятностей".

Самые читаемые новости

Об этом сообщает South China Morning Post.

Перед этим прокуратура обвиняла журналистку в распространении ложной информации.

Чжан не признает своей вины, а в июне в знак протеста она объявила голодовку. Пока она находилась под арестом, ее пытались насильно кормить.

Чжан была независимым гражданским журналистом. После начала пандемии в Ухане она начала выкладывать в социальных сетях фотографии и видео оттуда. В ее репортажах речь шла в частности о переполненных больницах и опустевших магазинах. В середине мая ее задержали и доставили в Шанхай.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане. После этого можно будет приступить к изучению появления коронавируса в других местах.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КитайКоронавирус