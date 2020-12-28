У Китаї чотири роки в'язниці дали журналістці за репортажі про кризу в Ухані

В Шанхаї суд засудив до чотирьох років в'язниці журналістку Чжан Чжань, яка робила репортажі про коронавірус в Ухані. Суд порахував, що вона винна у провокуванні "суперечок і неприємностей".

Про це повідомляє South China Morning Post.

Перед цим прокуратура звинувачувала журналістку у поширенні неправдивої інформації.

Чжан не визнає своєї провини, а в червні в знак протесту вона оголосила голодування. Поки вона перебувала під арештом, її намагалися насильно годувати.

Чжан була незалежним громадянським журналістом. Після початку пандемії в Ухані вона почала викладати в соціальних мережах фотографії і відео звідти. В її репортажах йшлося зокрема про переповнені лікарні і спорожнілі магазини. В середині травня її затримали і доставили в Шанхай.

Нагадаємо, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявляв, що джерело першого зараження COVID-19 потрібно шукати в китайському Ухані. Після цього можна буде приступити до вивчення появи коронавірусу в інших місцях.