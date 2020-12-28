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В Китае четыре года тюрьмы дали журналистке за репортажи о кризисе в Ухане

Китай, Понедельник 28 декабря 2020 23:41
В Китае четыре года тюрьмы дали журналистке за репортажи о кризисе в Ухане
Фото: Чжан Чжань (youtube/screenshot)
Автор: Даша Харченко

В Шанхае суд приговорил к четырем годам тюрьмы журналистку Чжан Чжань, которая делала репортажи о коронавирусе в Ухане. Суд посчитал, что она виновна в провоцировании "споров и неприятностей".

Об этом сообщает South China Morning Post.

Перед этим прокуратура обвиняла журналистку в распространении ложной информации.

Чжан не признает своей вины, а в июне в знак протеста она объявила голодовку. Пока она находилась под арестом, ее пытались насильно кормить.

Чжан была независимым гражданским журналистом. После начала пандемии в Ухане она начала выкладывать в социальных сетях фотографии и видео оттуда. В ее репортажах речь шла в частности о переполненных больницах и опустевших магазинах. В середине мая ее задержали и доставили в Шанхай.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане. После этого можно будет приступить к изучению появления коронавируса в других местах.

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