В Китае четыре года тюрьмы дали журналистке за репортажи о кризисе в Ухане

В Шанхае суд приговорил к четырем годам тюрьмы журналистку Чжан Чжань, которая делала репортажи о коронавирусе в Ухане. Суд посчитал, что она виновна в провоцировании "споров и неприятностей".
Об этом сообщает South China Morning Post.
Перед этим прокуратура обвиняла журналистку в распространении ложной информации.
Чжан не признает своей вины, а в июне в знак протеста она объявила голодовку. Пока она находилась под арестом, ее пытались насильно кормить.
Чжан была независимым гражданским журналистом. После начала пандемии в Ухане она начала выкладывать в социальных сетях фотографии и видео оттуда. В ее репортажах речь шла в частности о переполненных больницах и опустевших магазинах. В середине мая ее задержали и доставили в Шанхай.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане. После этого можно будет приступить к изучению появления коронавируса в других местах.