ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Китаї чотири роки в'язниці дали журналістці за репортажі про кризу в Ухані

Китай, Понеділок 28 грудня 2020 23:41
У Китаї чотири роки в'язниці дали журналістці за репортажі про кризу в Ухані
Фото: Чжан Чжань (youtube/screenshot)
Автор: Даша Харченко

В Шанхаї суд засудив до чотирьох років в'язниці журналістку Чжан Чжань, яка робила репортажі про коронавірус в Ухані. Суд порахував, що вона винна у провокуванні "суперечок і неприємностей".

Про це повідомляє South China Morning Post.

Перед цим прокуратура звинувачувала журналістку у поширенні неправдивої інформації.

Чжан не визнає своєї провини, а в червні в знак протесту вона оголосила голодування. Поки вона перебувала під арештом, її намагалися насильно годувати.

Чжан була незалежним громадянським журналістом. Після початку пандемії в Ухані вона почала викладати в соціальних мережах фотографії і відео звідти. В її репортажах йшлося зокрема про переповнені лікарні і спорожнілі магазини. В середині травня її затримали і доставили в Шанхай.

Нагадаємо, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявляв, що джерело першого зараження COVID-19 потрібно шукати в китайському Ухані. Після цього можна буде приступити до вивчення появи коронавірусу в інших місцях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі КитайКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся