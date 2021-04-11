В Китае более 20 человек застряли в угольной шахте из-за аварии

Угольную шахту в китайском районе Синьцзяня затопило в результате аварии. В ней находились 29 рабочих.

Восемь горняков были спасены. Однако 21 шахтер остался заблокированным. Отмечается, что на данный момент ведутся спасательные работы по пропавшим в шахте.

В феврале сообщалось о том, что в 2020 году в Китае на производстве погибли более 27,4 тыс. человек.

Сведения следуют из доклада Государственного статистического управления КНР, согласно которому смертность в результате промышленных аварий за 2020 год оценивается в 1,3 на 100 тыс. человек, что на 11,7% меньше в сравнении с показателями 2019 года.