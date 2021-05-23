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В Китае 20 человек погибли в ходе ультрамарафона

Автор: Артур Родивилов

В северо-западной провинции Ганьсу в Китае 20 человек погибли во время горного марафона по пересеченной местности. Один пропал без вести.

Об этом сообщает государственное информагентство "Синьхуа".

Это связано с ухудшением погодных условий.

Всего в марафоне принимали участие 172 человека. 151 из них находится в безопасности. В спасательной операции участвуют больше 700 спасателей.

Напомним, в конце марта в результате лавины в Мурманской области России погиб ребенок. Остальные 15 туристов, оказавшихся в районе ее схождения, в медицинской помощи не нуждались.

Как писало РБК-Украина, в начале марта лавина сошла на Камчатке. Под снегом оказались двое взрослых и ребенок, один из них погиб.

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