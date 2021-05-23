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У Китаї 20 людей загинули в ході ультрамарафону

Автор: Артур Родивилов

У північно-західній провінції Ганьсу в Китаї 20 людей загинули під час гірського марафону по пересіченій місцевості. Один пропав безвісти.

Про це повідомляє державне інформагентство "Сіньхуа".

Це пов'язано з погіршенням погодних умов.

Всього в марафоні брали участь 172 людини. 151 з них знаходиться в безпеці. У рятувальній операції беруть участь більше 700 рятувальників.

Нагадаємо, в кінці березня в результаті лавини в Мурманській області Росії загинула дитина. Решта 15 туристів, які опинилися в районі її сходження, медичної допомоги не потребували.

Як писало РБК-Україна, на початку березня лавина зійшла на Камчатці. Під снігом опинилися двоє дорослих і дитина, один з них загинув.

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