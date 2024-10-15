Стан водних ресурсів у Європі "у нормі" лише на третину: названі причини

Якість поверхневих вод Європи залишається надто низькою. Згідно зі звітом Європейського агентства з навколишнього середовища, лише третину вод можна назвати "хорошими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian .

Станом на 2021 рік лише близько 37% водойм мають хороший екологічний статус, а 29% - хороший хімічний статус. Ці дані свідчать про значне відставання від цільових показників ЄС, запроваджених у 2015 році.

Основними причинами забруднення є сільськогосподарська діяльність та викиди промислових підприємств. Ферми споживають занадто багато води, а також викидають шкідливі речовини, що посилює вплив вугільних електростанцій та звичайних стічних вод. Особлива критична ситуація спостерігається в Німеччині та Нідерландах, де частина водойм має негативну класифікацію.

"Стан водних ресурсів Європи не дуже добрий. Наші води стикаються з безпрецедентним набором проблем, які загрожують водній безпеці Європи", - заявила виконавчий директор ЄАНС Леєна Юля-Мононен.