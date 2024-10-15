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Стан водних ресурсів у Європі "у нормі" лише на третину: названі причини

Вівторок 15 жовтня 2024 11:22
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Стан водних ресурсів у Європі "у нормі" лише на третину: названі причини Фото: вчені проаналізували якість поверхневих вод Європи (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Якість поверхневих вод Європи залишається надто низькою. Згідно зі звітом Європейського агентства з навколишнього середовища, лише третину вод можна назвати "хорошими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Станом на 2021 рік лише близько 37% водойм мають хороший екологічний статус, а 29% - хороший хімічний статус. Ці дані свідчать про значне відставання від цільових показників ЄС, запроваджених у 2015 році.

Основними причинами забруднення є сільськогосподарська діяльність та викиди промислових підприємств. Ферми споживають занадто багато води, а також викидають шкідливі речовини, що посилює вплив вугільних електростанцій та звичайних стічних вод. Особлива критична ситуація спостерігається в Німеччині та Нідерландах, де частина водойм має негативну класифікацію.

"Стан водних ресурсів Європи не дуже добрий. Наші води стикаються з безпрецедентним набором проблем, які загрожують водній безпеці Європи", - заявила виконавчий директор ЄАНС Леєна Юля-Мононен.

Для досягнення цілей ЄС необхідно не лише обмежувати забруднення, а й інвестувати у охорону водних ресурсів. Лобістська група Water Europe заявила, що для цього потрібно близько 255 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через глобальне потепління у світі фіксують прискорення темпів висихання рік. Вчені заявляють про рекордні показники вперше за 30 років, що, зокрема, ставить під загрозу доступ до прісної води у всьому світі.

Крім того, глобальне потепління негативно позначається і на диких тваринах. Так, за останні півстоліття їхня популяція скоротилася в середньому на 73%.

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