Состояние водных ресурсов в Европе "в норме" лишь на треть: названы причины
Качество поверхностных вод Европы остается крайне низким. Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, только треть вод можно назвать "хорошими".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.
По состоянию на 2021 год лишь около у 37% водоемов хороший экологический статус, а у 29% - хороший химический статус. Эти данные свидетельствуют о значительном отставании от целевых показателей ЕС, введенных в 2015 году.
Основными причинами загрязнения являются сельскохозяйственная деятельность и выбросы промышленных предприятий. Фермы потребляют слишком много воды, а также выбрасывают вредные вещества, что усугубляет влияние угольных электростанций и обычных сточных вод. Особая критическая ситуация наблюдается в Германии и Нидерландах, где часть водоемов имеет негативную классификацию.
"Состояние водных ресурсов Европы не очень хорошее. Наши воды сталкиваются с беспрецедентным набором проблем, которые угрожают водной безопасности Европы", - заявила исполнительный директор ЕАОС Леена Юля-Мононен.
Для достижения целей ЕС необходимо не только ограничивать загрязнение, но и инвестировать в охрану водных ресурсов. Лоббистская группа Water Europe заявила, что для этого потребуется около 255 млрд евро до 2030 года.
Напомним, ранее мы писали, что из-за глобального потепления в мире фиксируют ускорение темпов высыхания рек. Ученые заявляют о рекордных показателях впервые за 30 лет, что, в частности, ставит под угрозу доступ к пресной воде во всем мире.
Кроме того, глобальное потепление негативно сказывается и на диких животных. Так, за последние полвека их популяция сократилась в среднем на 73%.