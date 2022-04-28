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Кислица назвал созыв РФ заседания Совбеза ООН "очередным шабашем"

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Владимир Костырин

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица резко высказался об объявленном РФ созыве Совета Безопасности ООН, на котором представители Кремля планируют "развенчать западные фейки" о событиях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломата в Twitter.

Речь идет о неформальном заседании Совбеза ООН 6 мая. На нем, по словам представителей России, будут представлены некие "факты" об Украине.

Кислица расценивает новую попытку Москвы оправдать перед мировым сообществом свою полномасштабную военную агрессию против Украины на Совбезе в Нью-Йорке как "очередной шабаш".

Напомним, ранее постпред Украины при ООН призвал исключить Россию из Совета Безопасности.

Также мы писали, что ранее Кислица на заседании Совбеза ООН зачитал вслух письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля, написанное своей умершей маме, которую убили российские оккупанты.

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