Кислица назвал созыв РФ заседания Совбеза ООН "очередным шабашем"

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица резко высказался об объявленном РФ созыве Совета Безопасности ООН, на котором представители Кремля планируют "развенчать западные фейки" о событиях в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломата в Twitter.
Речь идет о неформальном заседании Совбеза ООН 6 мая. На нем, по словам представителей России, будут представлены некие "факты" об Украине.
Кислица расценивает новую попытку Москвы оправдать перед мировым сообществом свою полномасштабную военную агрессию против Украины на Совбезе в Нью-Йорке как "очередной шабаш".
Напомним, ранее постпред Украины при ООН призвал исключить Россию из Совета Безопасности.
Также мы писали, что ранее Кислица на заседании Совбеза ООН зачитал вслух письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля, написанное своей умершей маме, которую убили российские оккупанты.
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