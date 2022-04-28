Кислиця назвав скликання РФ засідання Радбезу ООН "черговим шабашем"

Постійний представник України при організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця різко висловився про оголошене РФ скликання Ради Безпеки ООН, на якому представники Кремля планують "розвінчати західні фейки" про події в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломата у Twitter.
Йдеться про неформальне засідання Радбезу ООН 6 травня. На ньому, за словами представників Росії, будуть представлені якісь "факти" про Україну.
Кислиця розцінює нову спробу Москви виправдати перед світовою спільнотою свою повномасштабну військову агресію проти України на Радбезі в Нью-Йорку як "черговий шабаш".
Нагадаємо, раніше постпред України при ООН закликав виключити Росію з Ради Безпеки.
Також ми писали, що раніше Кислиця на засіданні Радбезу ООН зачитав вголос лист 9-річного хлопчика з Гостомеля, написане своїй померлій мамі, яку вбили російські окупанти.
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