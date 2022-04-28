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Кислиця назвав скликання РФ засідання Радбезу ООН "черговим шабашем"

Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Володимир Костирін

Постійний представник України при організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця різко висловився про оголошене РФ скликання Ради Безпеки ООН, на якому представники Кремля планують "розвінчати західні фейки" про події в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломата у Twitter.

Йдеться про неформальне засідання Радбезу ООН 6 травня. На ньому, за словами представників Росії, будуть представлені якісь "факти" про Україну.

Кислиця розцінює нову спробу Москви виправдати перед світовою спільнотою свою повномасштабну військову агресію проти України на Радбезі в Нью-Йорку як "черговий шабаш".

Нагадаємо, раніше постпред України при ООН закликав виключити Росію з Ради Безпеки.

Також ми писали, що раніше Кислиця на засіданні Радбезу ООН зачитав вголос лист 9-річного хлопчика з Гостомеля, написане своїй померлій мамі, яку вбили російські окупанти.

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ООНфейкиВійна Росії проти України