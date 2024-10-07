Кишить росіянами. НХЛ впустила мінімум 7 нових росіян на сезон

Новий сезон найсильнішої ліги світу стартував подвійним побаченням "Нью-Джерсі" та "Баффало" в рамках NHL Global Series. "Девілз" здобули дві перемоги над "Сейбрз" у Празі (4:1, 3:1), а повноцінно регулярна першість розпочнеться в ніч проти 9 жовтня.

Упродовж останніх тижнів десятки хокеїстів боролися за місце в складах клубів НХЛ. Серед них – задрафтовані цьогоріч і в попередні роки гравці. Перед початком сезону кожна команди повинна сформувати список із 23-х виконавців, які й розпочнуть кампанію.

Гарантовано взяли нових росіян "Вашингтон", "Колорадо", "Айлендерс", "Філадельфія" (двох), "Міннесота" й "Едмонтон". Окрім того, цілком вірогідна поява їхніх співвітчизників у лавах "Сан-Хосе" та "Вінніпега". У стартових заявках минулого сезону загалом був 41 російський хокеїст, а остаточна кількість безпрапорних спортсменів цьогоріч визначиться в 00:00 вівторка, 8 жовтня.

Раніше "Бостон" став антиросійським прикладом для решти клубів НХЛ. "Брюїнз" упродовж п'яти років не вибрали на драфтах жодного росіянина чи білоруса. У новому сезоні кольори "ведмедів" захищатиме уродженець Москви Нікіта Задоров, який торік засудив вторгнення РФ до України. Натомість "Кароліна" лише цьогоріч задрафтувала 6 російських хокеїстів.