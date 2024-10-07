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Кишит россиянами. НХЛ впустила минимум 7 новых россиян на сезон

Фото: Александр Овечкин может быть доволен страусиной позицией НХЛ по отношению к России (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Клубы Национальной хоккейной лиги начали публиковать заявки команд на старт сезона 2024/25. В них нашлись места и для новых представителей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Новый сезон сильнейшей лиги мира стартовал двойным свиданием "Нью-Джерси" и "Баффало" в рамках NHL Global Series. "Девилз" одержали две победы над "Сейбрз" в Праге (4:1, 3:1), а полноценно регулярное первенство начнется в ночь на 9 октября.

В последние недели десятки хоккеистов боролись за место в составах клубов НХЛ. Среди них – задрафтованные в этом и в предыдущих годах игроки. Перед началом сезона каждая команда должна сформировать список из 23-х исполнителей, которые и начнут кампанию.

Гарантированно взяли новых россиян "Вашингтон", "Колорадо", "Айлендерс", "Филадельфия" (двух), "Миннесота" и "Эдмонтон". Кроме того, вполне вероятно появление их соотечественников в рядах "Сан-Хосе" и "Виннипега". В стартовых заявках прошлого сезона в общей сложности был 41 российский хоккеист, а окончательное количество бесфлажных спортсменов в этом году определится в 00:00 вторника, 8 октября.

Ранее "Бостон" стал антироссийским примером для остальных клубов НХЛ. "Брюинз" на протяжении пяти лет не выбрали на драфтах ни одного россиянина или белоруса. В новом сезоне цвета "медведей" будет защищать уроженец Москвы Никита Задоров, в прошлом году осудивший вторжение РФ в Украину. Зато "Каролина" только в этом году задрафтовала 6 российских хоккеистов.

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