В Кишиневе проходят акции протеста из-за отмены результатов выборов  

В акции протеста приняло участие более 10 тысяч человек

В Молдове в центре Кишинева 1 июля прошла акция протеста, участники которой выступали за признание результатов выборов мэра города. Об этом информирует DW.

В выборах мэра города выиграл лидер проевропейской партии "Платформа" Достоинство и правда "Андрей Нэстасе. Второй тур выборов состоялся 3 июня. Ранее после длительной судебной тяжбы центризбирком страны принял решение не проводить новые выборы.

"Манифестанты несли флаги Молдовы и Европейского Союза, а также множество транспарантов с требованиями о привлечении к ответственности "коррумпированных судей, которые аннулировали результаты выборов мэра Кишинева", - пишет издание.

После митинга участники акции провели «Марш свободы», на котором требовали утверждения результатов выборов.

На митинге отмечалось, что был создан Комитет национального сопротивления с целью координировать акции протеста, которые будут проводиться постоянно, чтобы "усилить давление на власть и заставить ее уйти".

Андрей Нэстасе также выступил на митинге, призвав продолжать акции протеста "до победного конца".

"В принятой резолюции участники акции требовали признания результатов выборов мэра Кишинева, отмена смешанной избирательной системы и проведение парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе, а также привлечения к ответственности судей, которые признали результаты выборов мэра Кишинева недействительными. В случае, если эти требования не будут выполнены, манифестанты обещают инициировать мирные действия гражданского неповиновения - забастовки, блокирование государственных учреждений и путей сообщения", - отмечает издание.

Напомним, ранее в Кишиневе в июне несколько дней подряд протестовали сторонники лидера проевропейской партии Андрея Нэстасе, который победил на выборах мэра Кишинева, но суд признал результаты выборов недействительными.