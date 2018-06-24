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Интервью

В Кишиневе продолжаются протесты из-за аннулированных результатов выборов мэра

НовостиПолитика    24.06.2018 - 15:41
Фото: протесты в Кишеневе (newsmaker.md)
Фото: протесты в Кишеневе (newsmaker.md)

Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком

В Кишиневе (Молдова) возле здания мэрии началась акция протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

Как сообщается, организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и солидарность", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества.

Движение в центре столицы перекрыто. Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком.

На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.

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Напомним, ранее сообщалось, что 20-21 июня в Кишиневе протестовали сторонники лидера проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, который победил на выборах мэра Кишинева, но суд признал результаты выборов недействительными.

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Теги публикации: протест, Молдова, Кишинев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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