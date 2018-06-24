В Кишиневе продолжаются протесты из-за аннулированных результатов выборов мэра

Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком
В Кишиневе (Молдова) возле здания мэрии началась акция протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.
Как сообщается, организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и солидарность", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества.
Движение в центре столицы перекрыто. Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком.
На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.
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Напомним, ранее сообщалось, что 20-21 июня в Кишиневе протестовали сторонники лидера проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, который победил на выборах мэра Кишинева, но суд признал результаты выборов недействительными.