В Кировоградской ОГА сообщили подробности заражения коронавирусом 20 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас все 20 медработников находятся на самоизоляции

Медицинские работники, которые заразились коронавирусом в Кировоградской области, не работают в одной больнице, а часть из них могли заразиться во внерабочее время. Об этом сообщил заместитель главы Кировоградской ОГА Игорь Кузьмин в эфире "Громадського".

По его словам, сейчас все 20 медработников находятся на самоизоляции. У них заболевание протекает в легкой форме.

"Это не из одной больницы. Надо понимать, что это медицинские работники: среди них есть один работник аптеки, один работник онкодиспансера, медработник из частной клиники, шесть работников из Кировоградской областной больницы, не является госпитальной базой для больных коронавирусом", - сообщил Кузьмин.

Он также заверил, что медики были обеспечены масками и перчатками. В свою очередь Кузьмин добавил, что ОГА проводит служебную проверку медучреждений, чтобы установить причины заболевания.

"Мы понимаем, что это могло происходить либо в учреждениях, либо за их пределами", - заявил он.

Также Кузьмин отметил, что Кировоградская ОГА контактирует с местными властями других областей, где были зафиксированы массовые инфицирования медиков, к примеру в Тернопольской области.

"Мы надеемся на локализацию... надеемся, что мы уже этого добились в тех лечебных учреждениях, где были проверки и были обнаружены больные коронавирусом", - сообщил Кузьмин.

Напомним, в Кировоградской области коронавирусом заразились 20 медицинских работников. При этом у шестерых заболевание подтвердили 7 апреля.

Кроме того, в Украине по состоянию на утро 9 апреля было подтверждено 1892 случая заболевания коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.