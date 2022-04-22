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Над Кировоградской областью сбили две российские ракеты

Фото: глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович (facebook com andriy raykovich)
Автор: Александр Мороз

Украинские средства противовоздушной обороны сбили две российские ракеты над Кировоградской областью. Воздушные цели были поражены еще вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Чистый четверг в небе над Кировоградской областью завершился уничтожением украинской противовоздушной системой двух вражеских ракет. Спасибо нашим славным Вооруженным силам Украины за то, что мы живы", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Донецкой области военные сбили "современную" российскую ракету за 30 млн рублей. Речь идет о ракете Х-59МК2 советского производства.

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