В Кировоградской областной клинической больнице проведут реконструкцию операционного блока

В Кропивницком проведут полную реконструкцию операционного блока областной клинической больницы. Модернизацию медучреждения проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.
"Реализация проекта имеет целью создание качественных условий для персонала и пациентов больницы путем проведения комплексной модернизации опорного заведения здравоохранения в области", - отметила глава Кировоградской ОГА Мария Черная.
В рамках программы президента в больнице планируют полностью реконструировать операционный блок, провести капитальный ремонт гематологического отделения, реконструкцию системы электроснабжения. Реконструируют тепловой пункт под котельную помещения пищеблока, а для COVID-ных отделений устроят резервные электростанции.
"Большая стройка" охватит фактически все отделения Кировоградской областной больницы. Сейчас уже начались работы по изготовлению проектно-сметной документации", - добавляют в Кировоградской ОГА.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в рамках программы открыли 132 приемных отделения больниц.