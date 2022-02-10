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В Кировоградской областной клинической больнице проведут реконструкцию операционного блока

Автор: Наталия Гурковская

В Кропивницком проведут полную реконструкцию операционного блока областной клинической больницы. Модернизацию медучреждения проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

"Реализация проекта имеет целью создание качественных условий для персонала и пациентов больницы путем проведения комплексной модернизации опорного заведения здравоохранения в области", - отметила глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

В рамках программы президента в больнице планируют полностью реконструировать операционный блок, провести капитальный ремонт гематологического отделения, реконструкцию системы электроснабжения. Реконструируют тепловой пункт под котельную помещения пищеблока, а для COVID-ных отделений устроят резервные электростанции.

"Большая стройка" охватит фактически все отделения Кировоградской областной больницы. Сейчас уже начались работы по изготовлению проектно-сметной документации", - добавляют в Кировоградской ОГА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в рамках программы открыли 132 приемных отделения больниц.

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Большая стройка