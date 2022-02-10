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У Кіровоградській обласній клінічній лікарні проведуть реконструкцію операційного блоку

Автор: Наталія Гурковська

У Кропивницькому проведуть повну реконструкцію операційного блоку обласної клінічної лікарні. Модернізацію медзакладу проведуть в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіровоградської ОДА.

"Реалізація проєкту має на меті створення якісних умов для персоналу та пацієнтів лікарні шляхом проведення комплексної модернізації опорного закладу охорони здоров’я в області", - зазначила очільниця Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

В лікарні планують повністю реконструювати операційний блок, провести капітальний ремонт гематологічного відділення, реконструкцію системи електропостачання. Реконструюють тепловий пункт під котельню приміщення харчоблоку, а для COVID-них відділень влаштують резервні електростанції.

"Велике будівництво" охопить фактично усі відділення Кіровоградської обласної лікарні. На цей час уже почалися роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації", - додають в Кіровоградській ОДА.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що 2021 року в рамках програми відкрили 132 приймальних відділення лікарень.

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Велике будівництво