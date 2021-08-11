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В Кировоградской области завершают "Большую стройку" Дороги единства

Автор: РБК-Украина

В Кировоградской области на участке дороги М-30 Стрый - Изварино между Новоархангельськом и Кропивницким капитальный ремонт проходит в рамках программы президента "Большая стройка", вышел на финишную прямую.

Об этом сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Кировоградской области Facebook.

На отрезке Новоархангельск-Кропивницкий подрядчик уже выполнил фрезерование старого дорожного покрытия, укрепил конструктивный слой органо-минеральной смесью и устроил выравнивающий слой асфальтобетона.

В настоящий момент уже завершается устройство верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Работы ведутся круглосуточно.

Подрядчику остается провести обустройство обочин, нанести разметку и установить дорожные знаки.

Трасса международного значения М-30, которую еще называют Дорогой Единства, объединит две трассы: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.

После завершения ремонта М-30 станет самой протяженной дорогой длиной 1400 км, объединяющей восток и запад Украины.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что завершение восстановительных работ на трассе М-30 ожидается ко Дню независимости Украины.

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Большая стройкаКропивницкая область