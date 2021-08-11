У Кіровоградській області завершують "Велике будівництво" Дороги єдності

У Кіровоградській області на ділянці дороги М-30 Стрий - Ізварине між Новоархангельськом і Кропивницьким капітальний ремонт, що проходить в рамках програми президента "Велике будівництво", вийшов на фінішну пряму.
Про це повідомляється на сторінці Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області у Facebook.
На відрізку Новоархангельськ-Кропивницький підрядник уже виконав фрезерування старого дорожнього покриття, зміцнив конструктивний шар органо-мінеральною сумішшю і влаштував вирівнюючий шар асфальтобетону.
Наразі вже завершується влаштування верхнього шару щебенево-мастичного асфальтобетону (ЩМА). Роботи тривають цілодобово.
Підряднику залишається провести облаштування узбіч, нанести розмітку і встановити дорожні знаки.
Траса міжнародного значення М-30, яку ще називають Дорогою Єдності, об'єднає дві траси: М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине.
Після завершення ремонту М-30 стане найдовшою дорогою протяжністю 1400 км, що об'єднає схід і захід України.
Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що завершення відновлювальних робіт на трасі М-30 очікується до Дня незалежності України.