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Депутат киевского облсовета входил в банду вымогателей

Новости » Общество     16.12.2019 - 19:14
Депутат киевского облсовета входил в банду вымогателей
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Преступная группировка вымогала от предпринимателей 860 тысяч долларов

Правоохранители разоблачили преступную группировку, в которую входил депутат Киевского областного совета, которая занималась вымогательством 860 тысяч долларов у предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киева.

Сообщается, что правоохранители сообщили о подозрении шестерым лицам, среди которых и депутат облсовета, которые требовали деньги от двух представителей субъектов хозяйствования.

"Злоумышленники пытались завладеть 860 тысяч долларов США путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и лишения свободы", - рассказали в полиции.

Подозреваемых обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции области и его близкого родственника во время получения ими 4 тыс. долларов взятки от студентов. Полицейский и его брат требовали от студентов взятку за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством денег от участников судебных разбирательств. Злоумышленники якобы содействовали в вынесении положительных судебных решений.

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