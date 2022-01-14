В Кировоградской области упал в кювет рейсовый автобус, направляющийся в Польшу

В Кировоградской области возле поселка Смолино вечером 13 января опрокинулся в кювет рейсовый автобус Мариуполь - Свиноуйсьце. Транспортное средство направлялось в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Кировоградской области.

Отмечается, что спасатели из Малой Виски обеспечили освещение места происшествия, обесточивание автобуса и обогрев пассажиров до прибытия резервного транспорта.

"Вчера вечером на автодороге Стрый - Изварино возле пгт Смолино автобус сообщением Мариуполь - Свиноуйсьце (Республика Польша) опрокинулся в кювет. К счастью, погибших среди пассажиров нет", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 14 января, серьезная авария с участием 13 автомобилей произошла под Севастополем в оккупированным Крыму. В результате дорожного инцидента пострадали три человека.

Добавим, 9 человек доставлены сегодня, 14 января, в больницу после опрокидывания микроавтобуса в Кировском районе оккупированного Крыма. Состояние пострадавших в настоящее время уточняется.