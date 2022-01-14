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В Кировоградской области упал в кювет рейсовый автобус, направляющийся в Польшу

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Кировоградская область, Пятница 14 января 2022 11:02
В Кировоградской области упал в кювет рейсовый автобус, направляющийся в Польшу Фото: полицейские на месте ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

В Кировоградской области возле поселка Смолино вечером 13 января опрокинулся в кювет рейсовый автобус Мариуполь - Свиноуйсьце. Транспортное средство направлялось в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Кировоградской области.

"Вчера вечером на автодороге Стрый - Изварино возле пгт Смолино автобус сообщением Мариуполь - Свиноуйсьце (Республика Польша) опрокинулся в кювет. К счастью, погибших среди пассажиров нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели из Малой Виски обеспечили освещение места происшествия, обесточивание автобуса и обогрев пассажиров до прибытия резервного транспорта.

В Кировоградской области упал в кювет рейсовый автобус, направляющийся в ПольшуФото: ДТП с автобусом (facebook.com/MNSKirovograd)

В Кировоградской области упал в кювет рейсовый автобус, направляющийся в ПольшуФото: ДТП с автобусом (facebook.com/MNSKirovograd)

Напомним, сегодня, 14 января, серьезная авария с участием 13 автомобилей произошла под Севастополем в оккупированным Крыму. В результате дорожного инцидента пострадали три человека.

Добавим, 9 человек доставлены сегодня, 14 января, в больницу после опрокидывания микроавтобуса в Кировском районе оккупированного Крыма. Состояние пострадавших в настоящее время уточняется.

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